Η Εσπανιόλ πήρε την ματσάρα κόντρα στην Μαγιόρκα

H Eσπανιόλ συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις στο ξεκίνημα της La Liga, λυγίζοντας την Μαγιόρκα με 3-2, σε ένα ματς με συγκλονιστική εξέλιξη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, με τον Πέρε Μίγια στο 20ο λεπτό να ανοίγει το σκορ και τον Ρομπέρτο στο 34' να δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην Εσπανιόλ.

Λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου, ωστόσο ο Πέρε Μίγια άφησε την Εσπανιόλ με δέκα παίκτες, με τον Μουρίτσι να μειώνει σε 2-1 για την Μαγιόρκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Κοσοβάρος επιθετικός, μάλιστα ισοφάρισε σε 2-2 στο 65ο λεπτό, όμως η Εσπανιόλ παρά το αριθμητικό μειονέκτημα έβγαλε αντίδραση και με γκολ του Κίκε Γκαρθία στο 81' πήρε τη νίκη με 3-2.