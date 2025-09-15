Ο Εκουμπάν «έσωσε την παρτίδα» για την Τζένοα στις καθυστερήσεις

Το γκολ του 31χρονου Γκανέζου επιθετικού, Κάλεμπ Εκουμπάν, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων (είχε περάσει αλλαγή στο 71'), «έσωσε την παρτίδα» για την Τζένοα κόντρα στην Κόμο.

Η ομάδα της Γένοβα έφυγε αήττητη από το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» απέναντι στην Κόμο (1-1), που είχε προηγηθεί με τον 21χρονο Αργεντινό, Νίκο Πας, από το 13ο λεπτό.

Το συγκρότημα του Σεσκ Φάμπρεγας έχασε την ευκαιρία για την 2η νίκη του στην πρώτη τριάδα αγώνων, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι έπαιρναν τον δεύτερο βαθμό τους στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Στο 65ο λεπτό, ο Τάσος Δουβίκας πήρε την θέση του Άλβαρο Μοράτα στην ενδεκάδα των γηπεδούχων.

Κόλλησαν στο «μηδέν» Βερόνα και Κρεμονέζε

Η Βερόνα «καιγόταν» για τη νίκη απέναντι στην Κρεμονέζε, ωστόσο, οι δύο ομάδες «κόλλησαν» στο 0-0. Αυτό σημαίνει ότι οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να πάρουν το πρώτο εφετινό τους «τρίποντο».

Οι «νεοφώτιστοι» από την πλευρά τους είχαν την πρώτη του απώλεια μετά από δύο συνεχόμενες νίκες, κάτι που σαφώς και συνιστά μεγάλη επιτυχία δεδομένου ότι προέρχονται από την αμέσως μικρότερη κατηγορία.