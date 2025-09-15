Η Σίτι απέλυσε υπάλληλο της που φορούσε μπλούζα της Γιουνάιτεντ

Η Σίτι απέλυσε υπάλληλο του Ετιχαντ, επειδή κάτω από τη στολή του φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ.

Ο εργαζόμενος βρέθηκε να σερβίρει ποτά στο μπαρ του «Έτιχαντ» φορώντας μπλουζάκι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα του ντέρμπι.

Όπως αναφέρει η Telegraph, η ομάδα ενημερώθηκε μέσω ανάρτησης στο X από έναν λογαριασμό με το όνομα @Mataniels, όπου ανέβασε φωτογραφία του υπαλλήλου να σερβίρει μπύρα, ενώ φορούσε μαύρη φανέλα μεστο σήμα της Γιουνάιτεντ.

Η αντίδραση των οπαδών της ήρθε αμέσως, με τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας να απαντά:

«Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για αυτό. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει πλέον απομακρυνθεί από τη θέση του».