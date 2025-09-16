Το Champions League αρχίζει - Η ακτινογραφία της League Phase

Η ώρα για την ποδοσφαιρική πανδαισία υψηλού επιπέδου που περιμένουν οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι έφτασε. Αρχίζει απόψε η League Phase του Champions League.

Το κάτι διαφορετικό δεν εγγυάται ότι θα είναι κάτι καλύτερο από πριν. Σίγουρα πάντως, για τους fans της Παρί Σεν Ζερμέν το νέο format του Champions League είναι ό,τι πιο όμορφο έχουν δει ποτέ, αφού η ομάδα τους αν και ζορίστηκε ακόμα και να μπει στην 24άδα, τελικά σήκωσε το βαρύ ασημικό για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στην άλλη πλευρά, η Ίντερ αν μπορούσε θα πατούσε delete σε όλη τη χρονιά, αφού έσπασε το ρεκόρ δεχόμενη τη μεγαλύτερη συντριβή ever σε τελικό.

Last year όμως αυτά. Στο σήμερα, το καλοκαίρι τελείωσε, η μεταγραφική περίοδος έκλεισε παντού, η πρώτη διακοπή για τις Εθνικές τελείωσε και αυτή, οπότε οι χειμωνάκηδες είναι σε έξαλλη κατάσταση με την έλευση της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Το format, είναι ίδιο με πέρυσι και θα μείνει έτσι μέχρι το 2027. Πάμε για ένα γρήγορο recap.

Έχουμε 36 ομάδες και στη φάση των ομίλων όλοι θα παίξουν με 8 διαφορετικούς αντιπάλους, παίρνοντας 2 από κάθε από τα 4 Pots της UEFA. Club από την ίδια χώρα δεν μπορούν να παίξουν μεταξύ τους στην League Phase και μια ομάδα δεν μπορεί να παίξει με πάνω από δύο από την ίδια χώρα πριν πάει στα knock-out, όπου αυτό μπορεί να συμβεί.

Είπαμε, πέρυσι η ομάδα που το σήκωσε έπαιξε 1-2 «τελικούς» μέχρι να βγει με επιτυχία από την League Phase, ενώ η τραγική πορεία της Μάντσεστερ Σίτι την έστειλε πάνω στην Ρεάλ Μαδρίτης και από εκεί στον καναπέ από πολύ νωρίς. Οι πρώτες 8 ομάδες θα παίξουν αυτόματα στους «16» τον Μάρτιο, ενώ εκείνες από τις θέσεις 9-24 θα κοντραριστούν μεταξύ τους στα μπαράζ του Φεβρουαρίου.

Για πρώτη φορά στους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, θα παίξουν 4 ομάδες από ισάριθμες χώρες. Πρώτη, φυσικά αναφέρουμε την Πάφο, η οποία έγινε η πρώτη από την Κύπρο που καταφέρνει κάτι ανάλογο και στην πορεία προς την ιστορία απέκλεισε Ντιναμό Κιέβου και Ερυθρό Αστέρα.

Μαζί της, η πιο… βόρεια πρωταθλήτρια της Ευρώπης, Μπόντο/Γκλιμτ που τα τελευταία χρόνια κάνει περήφανη την Νορβηγία με ultra επιθετικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα που το 2024-25 έπαιξε στα ημιτελικά του Europa League. Τρελή και η ιστορία της Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν, ενώ ντεμπούτο και για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ που πέρυσι έκανε ανατροπή στα playoffs και κατέκτησε το πρωτάθλημα Βελγίου για πρώτη φορά έπειτα από 48 χρόνια.

Πρώτη ελληνική ομάδα που θα παίξει στους ομίλους με αυτό το format είναι ο Ολυμπιακός, που βρέθηκε στο Pot3 και ξεκινάει εντός της υποχρεώσεις του με την Πάφο. Στους ομίλους με την προηγούμενη μορφή της διοργάνωσης, για πρώτη φορά είχε παίξει η ΑΕΚ το 1994.

Για πρώτη φορά 6 ομάδες από την ίδια χώρα θα παίξουν στον θεσμό, αφού η Αγγλία ήταν 1η στο Ranking της UEFA και πήρε μια έξτρα θέση πέρα από τις 4 που δίνει η Premier League, ενώ +1 προέκυψε μέσω του Europa League αφού η ομάδα που το κατέκτησε, Τότεναμ, τερμάτισε στη 17η θέση στο πρωτάθλημα.

Πέντε εκπροσώπους έχει Ισπανία ως 2η στο Ranking, από τέσσερις οι Ιταλία και Γερμανία, τρεις η Αγγλία και από δύο Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο. Χρήστος Τζόλης [Μπριζ], Παντελής Χατζηδιάκος [Κοπεγχάγη] και ο Ζαφείρης [Σλάβια Πράγας], πριν έρθει τον Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ είναι οι Έλληνες που θα παίξουν στο Champions League με club του εξωτερικού.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, που «έχασε» τον φύλακα-Άγγελο, Τζίτζιο Ντοναρούμα, καλείται να κάνει κάτι αντικειμενικά πολύ δύσκολο, αφού back-to-back είδαμε τελευταία φορά είδαμε από την Ρεάλ Μαδρίτης του Ζινεντίν Ζιντάν τις σεζόν 2016, 2017, 2018. Πιο πίσω, πρέπει να πάμε στη διετία 1989, 1990 και τη 2η πιο επιτυχημένη ομάδα στη διοργάνωση, Μίλαν, για να δούμε κάτι ανάλογο.

Για να είμαστε ενημερωμένοι και οργανωμένοι για ό,τι προκύψει, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο πρόγραμμα το οποίο κόντρα σε ό,τι έχουμε συνηθήσει σπάει σε τρεις μέρες για την πρώτη αγωνιστική…

Τρίτη (16/08)

19.45 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ

19.45 Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22.00 Μπενφίκα - Καραμπάχ

22.00 Γιουβέντους - Μπορούσια Ντόρτμουντ

22.00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ

Τετάρτη (17/08)

19.45 Ολυμπιακός - Πάφος

19.45 Σλάβια Πράγας - Μπόντο/Γκλιμτ

22.00 Άγιαξ - Ίντερ

22.00 Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι

22.00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης

22.00 Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα

Πέμπτη (18/08)

19.45 Μπριζ - Μονακό

19.45 Κοπεγχάγη - Μπάγερ Λεβερκούζεν

22.00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατασαράι

22.00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι

22.00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα

22.00 Σπόρτινγκ - Καϊράτ Αλμάτι