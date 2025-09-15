ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός λόγω ίωσης ο Κωνσταντέλιας - Ατομικό ο Ντεσπόντοφ

Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να παραμένουν εκτός δράσης, ο ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση για το κύπελλο κόντρα στον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Ο ΠΑΟΚ συνέχισε απόλυτος στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, κέρδισε 1-2 τον ΟΦΗ και πλέον προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Κύπελλο Ελλάδας. Πρώτη αποστολή η εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό, για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στον ΟΦΗ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής κι έπαιξαν οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δούλεψε ατομικά στο γήπεδο.

Την Τρίτη (16.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα κι από εκεί οδικώς για Λιβαδειά».