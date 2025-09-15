Ενίσχυση με Γερολέμου για την Athens Kallithea

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γερολέμου, με ελεύθερη μεταγραφή από τον Ηρακλή στον οποίο έμεινε μόλις για έναν μήνα.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Κύπριου μέσου Γιάννη Γερολέμου, 25 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή.

Γεννημένος στη Λεμεσό, ο Γερολέμου αναδείχθηκε από την ακαδημία της ΑΕ Λεμεσού και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, τον Απρίλιο 2016. Ο Γερολέμου είχε απολογισμό 23 συμμετοχές και 1 γκολ με την ομάδα από τη σεζόν 2015/16 έως και τη σεζόν 2019/20, πριν δοθεί δανεικός για τη σεζόν 2020/21 στην Tsarsko Selo στην κορυφαία κατηγορία της Βουλγαρίας, και στη συνέχεια ενταχθεί στην ΑΕΚ Β’ με μόνιμη μεταγραφή.

Στην ΑΕΚ Β’, ο Γερολέμου κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές σε δύο σεζόν στη Super League 2, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

Τον Σεπτέμβριο 2023, ο Γερολέμου επέστρεψε στην ΑΕΛ, με απολογισμό συνολικά συμμετοχές συνολικά, δύο γκολ και τέσσερις ασίστ στις δύο τελευταίες σεζόν, ενώ η ΑΕΛ τερμάτισε και τις δύο χρονιές στην 8η θέση της Α’ Κατηγορίας Κύπρου.

Ο Γερολέμου υπέγραψε στον Ηρακλή τον περασμένο μήνα, όμως οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συναινετική λύση του συμβολαίου αυτή την εβδομάδα, επιτρέποντάς του να ενταχθεί στην AKFC.

Ως διεθνής, ο Γερολέμου έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο με τις εθνικές ομάδες Κ-17, Κ-19 και Κ-21.

Καλωσήρθες, Γιάννη».