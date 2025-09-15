«Εκοψε» δυο ο Φεράντο ενόψει του Ηλιούπολη-Βόλος

Ιστορική πρεμιέρα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο γήπεδο του «Ήλιου» (16/9, 16:00), όπου η ομάδα της Μαγνησίας θα ταξιδέψει με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 1-2 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για τον εκτός έδρας αγώνα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο γήπεδο της Ηλιούπολης κόντρα στην ομώνυμη ομάδα που αγωνίζεται στη Super League 2.

Ο Χουάν Φεράντο ανακοίνωσε την αποστολή, με τους Γιάννη Κάργα και Όσκαρ Πίντσι να μένουν εκτός πλάνων για λόγους τακτικής, ξεκούρασης και κανονισμών του Κυπέλλου:

Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Λεγκίσι, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.