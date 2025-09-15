Λεβαδειακός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς με τον ΠΑΟΚ - Έκπτωση σε όσους στήριξαν με ΑΕΚ

Σε κυκλοφορία βγάζει τα εισιτήρια για το ματς του κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Λεβαδειακός, με την ομάδα της Βοιωτίας να ανακοινώνει πως θα υπάρχει έκπτωση για όσους βρέθηκαν στο γήπεδο στο ματς πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός θέλοντας να ευχαριστήσει όσους φιλάθλους εμψύχωσαν την ομάδα στον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, τους προσφέρει τη δυνατότητα να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ (17/9, 17:30) στην τιμή των:

 10€ (αντί για 30€) – Θύρες 1, 3

 30€ (αντί για 50€) – Θύρα 2VIP

Η διάθεση των εισιτηρίων (για τους γηπεδούχους) θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του APOL STORE.

(Τρίτη, 10:00-14:00 και 18:00-20:30)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ από τις 10:00 έως την ώρα έναρξης του αγώνα).

Για τους φιλοξενούμενους έχει παραχωρηθεί η θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».