Tα Χανιά πήραν δανεικό χαφ από τον Παναιτωλικό

Τα Χανιά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Βασίλη Ράδου με τη μορφή δανεισμού από τον Παναιτωλικό για ένα έτος.

Η σχετική ανακοίνωση των Χανίων:

«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Ράδου με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την ΠΑΕ Παναιτωλικός. Ο Βασίλης Ράδος, γεννημένος στις 26 Μαΐου 2005 στο Αγρίνιο, αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Παναιτωλικού, έχοντας περάσει από όλες τις ομάδες Under του συλλόγου. Με την ομάδα U19 του Παναιτωλικού μέτρησε 50 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2025 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΠΑΕ Παναιτωλικός και κατέγραψε 2 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας. Βασίλη, καλώς ήρθες στα Χανιά! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».