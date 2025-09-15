Με τον προπονητή της Κ19 η προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του προπόνηση χωρίς τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο, με τον Δημήτρη Κοροπούλη της Κ19 να αναλαμβάνει.

Οι «πράσινοι» προχώρησαν το πρωί στην απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τον πάγκο, με τους παίκτες ωστόσο να ξεκινούν σήμερα το απόγευμα την προετοιμασία τους για το μεθαυριανό (17/9, 17:30) παιχνίδι με την Athens Kallithea για το Κύπελλο.

Την προπόνηση ανέλαβε ο προπονητής της Κ19 του συλλόγου, Δημήτρης Κοροπούλης, μαζί με τον βοηθό του, Σταύρο Αμανατίδη, αλλά και τον επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης, Βασίλη Αλεξίου.

Όσον αφορά τους παίκες, ο Τετέ έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα, ενώ ο Πελίστρι ακολούθησε ατομικό.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Athens Kallithea την Τετάρτη (17/09, 17:30) για το Κύπελλο Ελλάδος. Την προπόνηση πραγματοποίησαν ο προπονητής της Κ19, Δημήτρης Κοροπούλης, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Σταύρο Αμανατίδη, καθώς και τον επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης της ακαδημίας του Τριφυλλιού, Βασίλη Αλεξίου.

Όσοι αγωνίστηκαν στο βασικό σχήμα της χθεσινής αναμέτρησης έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα. Ο Τετέ συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα, ενώ ο Πελίστρι έκανε ατομικό».