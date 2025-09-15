Άρης: Οριστικά στο Αγρίνιο το παιχνίδι με Κηφισιά

Στο Αγρίνιο θα διεξαχθεί εν τέλει το παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Κηφισιά για τον Άρη

Οι κιτρινόμαυροι αναμένεται να μείνουν στο Αγρίνιο τόσο για το παιχνίδι του κυπέλλου, απέναντι στον Παναιτωλικό, όσο και για το αμέσως επόμενο, αυτό του πρωταθλήματος, κόντρα στην Κηφισιά.

Το παιχνίδι του Σαββάτου θα λάβει χώρα στην έδρα του Παναιτωλικού, στις 18:00, μετά από αίτημα της Κηφισιάς και μένει να μάθουμε αν ο Άρης θα μείνει σερί στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας ή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και θα "κατηφορίσει" εκ νέου για το παιχνίδι.

Αναλυτικά:

“To Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του αγώνα «Κηφισιά – Άρης» για την 4η αγωνιστική στο γήπεδο Παναιτωλικού (Σάββατο 20/9/2025 και ώρα 18.00) και του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωνιστική στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου (Κυριακή 5/10/2025 και ώρα 18.00). Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση της Super League να ορίσει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Κηφισιά για την 8η έως και 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ως ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά, εφόσον πληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων Super League στο εν λόγω γήπεδο.

Εφόσον αυτό γίνει εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωγιστική, τότε και ο εν λόγω αγώνας θα διεξαχθεί στο εν λόγω γήπεδο, αντί του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου”