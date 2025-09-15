Ο Ουμτιτί αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 31 ετών (vid)

Ο πρώην διεθνής Γάλλος αμυντικός Σαμουέλ Ουμτιτί ανακοίνωσε (15/9) το τέλος της καριέρας του μέσω Instagram σε ηλικία 31 ετών, τρεις μήνες αφότου αποχώρησε από τη Λιλ.

«Μετά από μια έντονη καριέρα με σκαμπανεβάσματα, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω. Τα έδωσα ΟΛΑ με πάθος και ΔΕΝ μετανιώνω ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ», δήλωσε ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμούς εδώ και αρκετά χρόνια.

Αγωνίστηκε στη Λιόν και έπαιξε για την Μπαρτσελόνα, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του τίτλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γαλλίας το 2018, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ στον ημιτελικό εναντίον του Βελγίου (1-0).

Είναι ο πέμπτος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρωσία που αποσύρεται, μετά τους Ραφαέλ Βαράν, Μπλεζ Ματουιντί, Αντίλ Ραμί και Στιβ Μαντάντα, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του την περασμένη εβδομάδα.

Μετά από μια σειρά τραυματισμών, ο κεντρικός αμυντικός υπέγραψε για τη Λιλ τον Ιανουάριο του 2024, αλλά έπαιξε πολύ λίγους αγώνες λόγω επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Τον Φεβρουάριο του 2024, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο.