Αλέγκρι: «Με κάθε κόστος να βγει στο Champions League η Μίλαν»

Η Μίλαν πήρε τη δεύτερη νίκη της στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της Serie A χάρη στο νικητήριο γκολ του Μόντριτς εναντίον της Μπολόνια.

Ο Μάσιμο Αλέγκρι έθεσε ως στόχο στις δηλώσεις του την παρουσία στο επόμενο Champions League και να έκανε ειδική αναφορά στον Κροάτη παίκτη.

«Θέλουμε να πάμε στο νέο Champions League με κάθε κόστος αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να παραδεχτώ ότι μου αρέσει το γεγονός ότι οι παίκτες μου θυσιάζονται.

Η ομάδα δουλεύει με μεγάλη ένταση και τo πνεύμα της αυτοθυσίας που βλέπω στον αγωνιστικό χώρο είναι το κλειδί για να ξεπερνάμε τις δυσκολίες.

Κάθε ματς, κάθε προπόνηση, είναι μία ευκαιρία για να αποδείξουμε πόσο πολύ νοιαζόμαστε για αυτή τη φανέλα και αυτόν τον στόχο.

Ο Λούκα είναι ο απόλυτος πρωταθλητής, η εμπειρία του είναι καθοριστική για εμάς. Δεν κάνει ποτέ πίσω και αποτελεί παράδειγμα για τους συμπαίκτες του, όχι μόνο με την κλάση του αλλά με τη θέλησή του να θυσιάζει τον εαυτό του για την ομάδα.

Το γκολ που πέτυχε είναι η κατάλληλη ανταμοιβή του για όλη τη δουλειά που ρίχνει»