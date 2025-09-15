Τσάμπι Αλόνσο: «Θέλουμε να κερδίσουμε το Champions League το συντομότερο δυνατό»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκινά αύριο (16/9) την προσπάθειά της για ένα 16ο Κύπελλο Πρωταθλητριών/ Champions League, εντός έδρας με αντίπαλο την Μαρσέιγ, με τον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο να επιμένει ότι ο Κιλιάν Μπαπέ δεν είναι ανυπόμονος να κερδίσει το τρόπαιο και θεωρείται ένας από τους ηγέτες της ομάδας.

Ο 26χρονος επιθετικός, ο οποίος βοήθησε τη Γαλλία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και να φτάσει στον τελικό του 2022, έχει κερδίσει επτά τίτλους της Ligue 1 και πολλές ατομικές διακρίσεις, αλλά εξακολουθεί να κυνηγά το «Κύπελλο με τα μεγάλα αυτιά».

Ο Κιλιάν Μπαπέ μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτη από την Παρί Σεν Ζερμέν πέρυσι και είδε την πρώην ομάδα του να κατακτά τελικά το πρώτο της Champions League, ενώ η Ρεάλ δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της, αφού αποκλείστηκε στα προημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο, από την Άρσεναλ.

«Ο Κιλιάν είναι μέρος του ταξιδιού, αλλά δεν τον βλέπω ανυπόμονο. Σήμερα μιλήσαμε για το τι σημαίνει το Champions League, αλλά δεν μιλήσαμε για τον Μάιο (όταν κέρδισε η Παρί Σεν Ζερμέν), μιλήσαμε για το σήμερα», δήλωσε (15/9) ο Αλόνσο στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.

«Βλέπουμε ένα πρότζεκτ που μόλις ξεκινά. Ένας από τους στόχους είναι να κερδίσουμε το Champions League το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Μπαπέ ήταν ηγέτης μέσα στην ομάδα, ο Αλόνσο απάντησε:

«Χωρίς αμφιβολία. Λόγω της προσωπικότητάς του, της εμπειρίας του. Είναι ένας από αυτούς. Όταν αυτή η ομάδα ενώνεται, ξέρεις ποιον πρέπει να ακολουθήσεις. Ο Κίλιαν είναι ένας από αυτούς. Στον Κίλιαν αρέσει πολύ να καταλαβαίνει τα πράγματα, το παιχνίδι. Έπειτα φέρνει αυτή την ατομική ποιότητα. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κιλιάν, ο Βινίσιους Τζούνιορ ή ο Rodrygo, χρειαζόμαστε αυτή τη συλλογική ποιότητα για να πετύχουν αυτά τα ξεχωριστά πράγματα».

Ο Μπαπέ έχει σκοράρει τέσσερα γκολ σε τέσσερα παιχνίδια της LaLiga αυτή τη σεζόν, ενώ ο μέσος Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος έχασε το νικηφόρο ξεκίνημα της Ρεάλ Μαδρίτης στη LaLiga με τέσσερις αγώνες λόγω τραυματισμού στον ώμο, έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα με το σύλλογο της Μασσαλίας.

Η Μαρσέιγ φτάνει στη Μαδρίτη με δύο νίκες και δύο ήττες από τα πρώτα παιχνίδια της στη Ligue 1. Έχει δείξει καλή εντός έδρας εμφάνιση, αλλά έχασε και τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια της, σκοράροντας εννέα γκολ στα τέσσερα παιχνίδια της ενώ δέχτηκε τέσσερα.



«Η Μαρσέιγ είναι μια μεγάλη ομάδα της Ligue 1», δήλωσε ο Γάλλος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ορελιέν Τσουαμενί και πρόσθεσε:

«Περιμένω έναν δύσκολο αγώνα, στο Champions League, όπως συμβαίνει με τις σπουδαίες ομάδες. Δεν ξέρω αν όλοι οι Ισπανοί τους γνωρίζουν, αλλά είναι μια ομάδα που την ακολουθούν πολύ στη Γαλλία.»