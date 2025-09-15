Παίρνει εισιτήρια για τη Λιβαδειά ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι μόνος του ούτε στη Λιβαδειά, με τις δύο ΠΑΕ να συμφωνούν για την παρουσία φίλων του Δικεφάλου στο γήπεδο του Λεβαδειακού για τον αγώνα Κυπέλλου (17/9 17:30).

Μετά την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη Super League, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του στρέφονται πλέον σε... ρυθμούς Κυπέλλου, καθώς την Τετάρτη (17/9 17:30) θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Λεβαδειακό για την πρώτη αγωνιστική της League Phase.

Όπως προκύπτει, στο «Λάμπρος Κοτσώνης» της Βοιωτίας θα βρεθούν και φίλοι του Δικεφάλου μετά από τρία χρόνια για να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, κάτι που δεν συνέβη την περσινή σεζόν, καθώς η κερκίδα των φιλοξενούμενων δεν είχε πάρει την απαραίτητη άδεια.

Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» θα κάνουν... χιλιόμετρα μετά από καιρό, καθώς τόσο στο παιχνίδι απέναντι στη Ριέκα (για λόγους ασφαλείας), όσο και στο ματς απέναντι στον ΟΦΗ (κεκλεισμένων των θυρών), απαγορεύτηκε η μετακίνηση φίλων του ΠΑΟΚ.