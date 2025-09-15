Αμορίμ: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι το βλέπω εγώ»

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον αγώνα με την Σίτι έκανε κάποιες ασαφείς δηλώσεις.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με το αν η ομάδα του είναι καλύτερη από τους υπόλοιπους διεκδικητές των τίτλων απάντησε αρκετά αινιγματικά.

Ο τεχνικός των «Κόκκινων Διαβόλων» αναφέρθηκε και στον αγώνα με την Άρσεναλ στο εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν, όπου πολλοί είχαν τονίσει πως η Μάντσεστερ ήταν καλύτερη και ας έχασε με 0-1.

«Καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο και πως τα αποτελέσματα καθορίζουν και το τι θα πει ο καθένας. Νομίζατε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα απέναντι στην Άρσεναλ; Εκείνοι είχαν τους Όντεγκααρντ, Ράις και Ζουμπιμέντι. Έτσι το βλέπω εγώ. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο για τον κόσμο αλλά είναι η αλήθεια».