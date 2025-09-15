Τα δεδομένα για την έδρα του Κηφισιά-ΑΕΚ, η ανακοίνωση της Λίγκας

Στις αρχές Οκτωβρίου και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 5/10 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Κηφισιά - ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League. Στην σημερινή συνεδρίαση της Λίγκας λοιπόν αποφασίστηκε η αναμέτρηση αυτή να γίνει σίγουρα σε γήπεδο της Αθήνας...

Σε πρώτη φάση, το ματς ορίστηκε στο Περιστέρι. Υπάρχει μια περίπτωση όμως να αλλάξει εκ νέου η έδρα και να μεταφερθεί στο γήπεδο του Ιωνικού, στη Νεάπολη. Αυτό όμως με κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον θα πρέπει να συμφωνήσει οριστικά η Κηφισιά να πάρει ως έδρα το γήπεδο του Ιωνικού και επίσης να προλάβει να είναι και έτοιμο για να φιλοξενήσει αγώνα Super League. Αν συμβούν αυτά τα δυο τότε θα ανοίξει ξανά κουβέντα για να φιλοξενηθεί στη Νικαια το Κηφισιά - ΑΕΚ, για την ώρα το ματς έχει οριστεί στο Περιστέρι....

Από εκεί και πέρα, η Κηφισιά θα αγωνιστεί και για την 4η αγωνιστική κόντρα στον Άρη στο Περιστέρι και μετά θα πάει στη Νίκαια. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή, η Κηφισιά θα δώσει τα εντός έδρας ματς από την 8η έως και την 14η αγωνιστική στο στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, εφόσον ωστόσο πληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων Super League στο εν λόγω γήπεδο.

Αναλυτικά η απόφαση:

«To Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του αγώνα «Κηφισιά – Άρης» για την 4η αγωνιστική στο γήπεδο Παναιτωλικού (Σάββατο 20/9/2025 και ώρα 18.00) και του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωνιστική στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου (Κυριακή 5/10/2025 και ώρα 18.00). Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση της Super League να ορίσει τους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ Κηφισιά για την 8η έως και 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, ως ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά, εφόσον πληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων Super League στο εν λόγω γήπεδο. Εφόσον αυτό γίνει εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα «Κηφισιά – ΑΕΚ» για την 6η αγωγιστική, τότε και ο εν λόγω αγώνας θα διεξαχθεί στο εν λόγω γήπεδο, αντί του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου.»