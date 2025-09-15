Ο τεχνικός της Εθνικής Μαυριτανίας στο SDNA: «Ο Κοϊτά μπορεί να εξελιχθεί σε παίκτη παγκόσμιας κλάσης»

Το SDNA επικοινώνησε με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεζ Γκαράι και πήρε την προσωπική του άποψη για τους υψηλούς ρυθμούς και τις συνδέσεις του (δικού του) 26χρονου εξτρέμ της ΑΕΚ με τα δίχτυα στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

«Σημαιοφόρος» της σπουδαίας νίκης που πέτυχε η ΑΕΚ στη Λιβαδειά ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός έβγαλε το «χρυσό» - γκολ που…ξεκλείδωσε την εστία των Βοιωτών κι έδωσε το «τρίποντο» στην Ένωση.

Ο διεθνής Μαυριτανός εξτρέμ άνοιξε λογαριασμό με τα τέρματα στον επαναληπτικό αγώνα με την Άντερλεχτ, σκόραρε (και) στη Λιβαδειά και δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεζ Γκαράι (φωτ.) και πήρε την προσωπική του άποψη για τους υψηλούς ρυθμούς και τις συνδέσεις του δικού του Κοϊτά με τα δίχτυα.

«Ο Κοϊτά είναι ένας παίκτης υψηλού επιπέδου με εξαιρετικές δεξιότητες. Διαθέτει σπουδαίες τεχνικές αρετές και μοναδική ικανότητα στα χτυπήματα της μπάλας.

Για εμάς είναι ένα πολύ σημαντικός παίκτης στην Εθνική ομάδα της Μαυριτανίας.

Δεν με εκπλήσσουν τα 2 γκολ που έχει πετύχει στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, αφού όπως προανέφερα έχει σπουδαίες ικανότητες στα χτυπήματα της μπάλας.

Είναι ένας παίκτης ικανός να πετύχει πολλά γκολ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν σύλλογο υψηλού επιπέδου, αλλά νομίζω ότι μπορεί στο μέλλον να παίξει και σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο και να εξελιχθεί σε παίκτη παγκόσμιας κλάσης».

- Για το ελληνικό πρωτάθλημα, την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς:

«Παρακολουθώ τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων για τις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι μέρος της δουλειάς μου.

Η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή οργανωμένη ομάδα με εξαιρετικούς – ποιοτικού παίκτες στο ρόστερ της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καλό ιστορικό ως προπονητής, αλλά για να είμαι ειλικρινής μόλις τώρα παρακολουθώ τη δουλειά του. Μέχρι στιγμής έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα».