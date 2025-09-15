Ματθαίος Τσίγκας: Χατ-τρικ σε 29 λεπτά με την Στουτγκάρδη Κ19! (vid)

Ο 18χρονος φορ της Στουτγκάρδης Κ19, Ματθαίος Τσίγκας ήταν «καταιγιστικός» στην εκτός έδρας επικράτηση της ομάδας του με 6-1 επί των Κίκερς Όφενμπαχ καταγράφοντας χατ-τρικ και ασίστ!

Ο άλλοτε στράικερ των ακαδημιών του Παναθηναϊκού έκανε την διαφορά στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Στουτγκάρδης Κ19 κόντρα στους Κίκερς Όφενμπαχ.



Η ομάδα του Έλληνα επιθετικού επικράτησε 6-1 με την Τσίγκα να πετυχαίνει χατ-τρικ στο πρώτο... ημίωρο (2΄, 8΄, 29΄), αλλά και να δίνει και ασίστ στο πέμπτο γκολ της Στουτγκάρδης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο νεαρός φορ έχει φτάσει τα 4 γκολ, ενώ παράλληλα έχει μια ασίστ σε πέντε αγώνες στο γερμανικό πρωτάθλημα K19!