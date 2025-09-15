Άξονας κυριαρχίας για τον ΠΑΟΚ: Μεϊτέ στο φρένο, Οζντόεφ στο γκάζι!

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ ανέδειξε για ακόμα μια φορά τον Μεϊτέ ως αφεντικό του κέντρου και τον Οζντόεφ ως τον δημιουργικό εκτελεστή, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την υπόθεση - τρίποντο σε μόλις 24 λεπτά.

Σε μία από τις επικίνδυνες στροφές του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ, αν και έβαλε δύσκολα στον εαυτό του στο φινάλε, έφυγε όρθιος και με ένα εξαιρετικά σημαντικό τρίποντο από τη Λεωφόρο, κόντρα στον τυπικά γηπεδούχο... ΟΦΗ. Σε ένα ματς που πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το δίδυμο στα χαφ, με τους Μεϊτέ - Οζντόεφ να εξελίσσονται σε σημείο αναφοράς της φετινής ομάδας του Λουτσέσκου.

Ο Γάλλος χαφ ξεκίνησε τη σεζόν με το πόδι πατημένο στο «γκάζι», έχοντας επτά συνεχόμενα 90λεπτα στους πρώτους αγώνες. Στον άξονα, η παρουσία του άκρως πληθωρική, καθώς οι Κρητικοί συχνά προσπαθούσαν να του στήσουν παγίδες, αλλά ο Μεϊτέ έμοιαζε ανίκητος.

Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 42/44 σωστές πάσες, ποσοστό 95%, 6/8 κερδισμένες μονομαχίες και δύο κερδισμένα φάουλ, ενώ η αίσθηση είναι ότι ο παλιός καλός Μεϊτέ επιστρέφει ακόμα πιο δυνατός, ανεβάζοντας διαρκώς την απόδοσή του, μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία.

Και η αλήθεια είναι πως η στατιστική του δεν περιορίζεται μόνο στις πάσες. Ο υψηλόσωμος χαφ είναι τρίτος στην κατηγορία των «κλεψιμάτων» της Super League με 10, από τα 66 συνολικά του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να φιγουράρει πρώτος στη σχετική λίστα. Στοιχεία που αναδεικνύουν πόσο σημαντικός είναι για την αμυντική ισορροπία της ομάδας και πόσο πολύ συμβάλλει στην κυριαρχία του κέντρου...

Από την άλλη, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ανέλαβε το δημιουργικό κομμάτι, «ράβοντας» τις επιθέσεις της ομάδας. Σε 24 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε γκολ και ασίστ, δείχνοντας ότι σε μέρα που πιάνει πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης, μπορεί να αποτελέσει τον εκτελεστή και τον οργανωτή ταυτόχρονα.

Ο 32χρονος μέσος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 36/40 σωστές πάσες (ποσοστό 90%), δύο key passes, 5 κλεψίματα και 4 clearances, αποτελώντας τον δεύτερο πιο «εύστοχο» μετά τον παρτενέρ του στα χαφ, δηλαδή τον Μεϊτέ.

Προφανώς όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που έχουν μετρήσει πολύ στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος επιστρατεύει το συγκεκριμένο δίδυμο στον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Μαντί Καμαρά να έχει έναν διαφορετικό μέχρι στιγμής ρόλο, αυτόν του game changer από τον πάγκο, όπως έκανε και κόντρα στους Αυστριακούς, χαρίζοντας την πρόκριση με το γκολ του.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, στην εξίσωση του Ρουμάνου θα μπει και ο Αλεσάντρο Μπιάνκο που ανεβαίνει σταδιακά και προσαρμόζεται στα θέλω του Ραζβάν Λουτσέσκου...

