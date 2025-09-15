«Έπιασε» τον Μπάκε: Γρηγορότερη απόλυση προπονητή στον Παναθηναϊκό της τελευταίας 35ετίας αυτή του Βιτόρια

Η απόλυση του Ρουί Βιτόρια είναι η γρηγορότερη της τελευταίας 35ετίας στο «Τριφύλλι», μαζί με αυτή του Χανς Μπάκε.

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά την ντροπιαστική ήττα με 3-2 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου το «διαζύγιό» τους με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Αυτή είναι μάλιστα η γρηγορότερη απόλυση προπονητή του «Τριφυλλιού» την τελευταία 35ετία, μαζί με εκείνη του Χανς Μπάκε, που έλαβε χώρα σις 15 Σεπτεμβρίου του 2006.

Το 1990 πάντως, ο Χρίστο Μπόνεφ είχε απολυθεί στις 11 Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τους δύο συναδέρφους του.

Δείτε την σχετική ανάρτηση του soccerbase: