Λίβερπουλ: Το νέο ρεκόρ του Άρνε Σλοτ

Όπως συνέβη και στους τέσσερις πρώτους αγώνες πρωταθλήματος, η Λίβερπουλ κέρδισε με «χίλια ζόρια» την Κυριακή την Μπέρνλι, χάρη σε πέναλτι του Μοχάμεντ Σαλάχ στις καθυστερήσεις (0-1).

Όπως και εναντίον της Μπόρνμουθ, της Νιούκαστλ και της Άρσεναλ, οι «Κόκκινοι» σκόραραν στα τελευταία δέκα λεπτά για να κατακτήσουν τους τρεις βαθμούς.

Αυτή η νίκη επέτρεψε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας να εξασφαλίσει τη θέση της στην κορυφή, χάρη σε αυτά τα ολοένα και πιο συχνά γκολ στο τέλος, που θυμίζουν την εποχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την περίφημη «Στιγμή του Φέργκιουσον».

Ωστόσο ο Άρνε Σλοτ τα έχει πάει ακόμα καλύτερα, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής της Πρέμιερ Λιγκ που κερδίζει τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια χάρη σε ένα γκολ που σημειώθηκε στα τελευταία δέκα λεπτά.

«Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να δημιουργείς ευκαιρίες εναντίον μιας ομάδας που έχει έντεκα παίκτες στην περιοχή του πέναλτι», δήλωσε ο Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Γνωρίζοντας τη δυσκολία να αντιμετωπίζει πολύ βαθιά μπλοκ, ο Ολλανδός προπονητής διατηρεί την εμπιστοσύνη στην ομάδα του, η οποία, παρά τα γκολ στο τέλος, κυριαρχεί στους αγώνες της κι εξακολουθεί να κερδίζει.