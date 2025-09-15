Άρης: Οστικό οίδημα στο γόνατο ο Αλφαρέλα - Νοκ άουτ για δύο με τρεις εβδομάδες

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα θα μείνει για μερικές εβδομάδες στα πιτς, λόγω της ατυχίας που είχε στην πρώτη του προπόνηση - Τα αποτελέσματα της μαγνητικής

Μεγάλος άτυχος στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο ο Μιγκέλ Αλφαρέλα. Ο επιθετικός του Άρη με την ανακοίνωση του στην νέα του ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, στην οποία και γύρισε το γόνατο του.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης έδειξαν οστικό οίδημα, με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης να αναφέρει:

"Τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκανε σήμερα το πρωί ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έδειξαν οστικό οίδημα στο γόνατο.

Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός, που τραυματίστηκε στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης, θα ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης και σε δύο εβδομάδες θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του."