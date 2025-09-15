O Jogo: «Ήθελε Ταρέμι ο Βιτόρια, δεν ήταν επιλογές του Ζαρουρί, Πάντοβιτς και Ταμπόρδα»

Ένα ακόμα πορτογαλικό δημοσίευμα κάνει λόγο για διαφωνία του Ρουί Βιτόρια με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, υποσηρίζοντας μάλιστα πως τρεις παίκτες που ντύθηκαν στα πράσινα δεν ήταν δικές του επιλογές.

Μετά την «A Bola», ήταν η σειρά και της «O Jogo» να υποστηρίξει πως ο λόγος του «διαζυγίου» του Ρουί Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό ήταν η άποψη του Πορτογάλου τεχνικού πως η ομάδα του αποδυναμώθηκε στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως για την κορυφή της επίθεσης ήθελε τον Ταρέμι, που κατέληξε στον Ολυμπιακό, αλλά και ότι οι Ταμπόρδα, Πάντοβιτς και Ζαρουρί δεν αποτέλεσαν καν δικές του εισηγήσεις.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Πορτογάλος τεχνικός βρισκόταν εδώ και καιρό σε ρήξη με τους διοικούντες του αθηναϊκού κλαμπ, κυρίως λόγω της έλλειψης ποιοτικών ενισχύσεων. Κατά την άποψή του, οι παίκτες που αποκτήθηκαν δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ποιότητα εκείνων που αποχώρησαν. Οι ποδοσφαιριστές που μεταγράφηκαν στη Σπόρτινγκ, για παράδειγμα, αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αποφέροντας (μαζί με την πώληση του Μαξίμοβιτς) έσοδα 39 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την επίθεση αποκτήθηκε ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος ήταν μόλις η τρίτη επιλογή του Βιτόρια. Σύμφωνα με πληροφορίες της «O Jogo», ο προπονητής είχε ως προτεραιότητα την απόκτηση του Ταρέμι (που κατέληξε στον αντίπαλο Ολυμπιακό) ή, εναλλακτικά, του Μπάνζα. Από την άλλη, τρεις από τους παίκτες που έφτασαν στην ομάδα (Ανάς Ζαρούρι, Μίλος Πάντοβιτς και Βισέντε Ταμπόρδα) δεν ήταν επιλογές του ίδιου».