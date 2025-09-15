Η σφραγίδα Στρακόσα στα «Clean sheets» της ΑΕΚ και η είσοδος Κοϊτά-Ζίνι που αλλαξε τις ισορροπίες

Η ΑΕΚ πέρασε και από τη Λιβαδειά συνεχίζοντας με το απόλυτο στο πρωτάθλημα, έχοντας δυο μεγάλους πρωταγωνιστές. Τον Θωμά Στρακόσα και τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά!

Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να κρατήσει η Ένωση ανέπαφη την εστία της απέναντι στον Λεβαδειακό καθώς είχε δυο σπουδαίες αποκρούσεις. Αυτή του πρώτου ημιχρόνου, όπου βγάζοντας υψηλά επίπεδα αντίληψης, βγαίνει τάχιστα από την εστία του, πέφτει πάνω στον Παλάσιος - κλείνοντας του τον χώρο - και ελαχιστοποιώντας το οπτικό πεδίο του αντιπάλου με αποτέλεσμα να τον σταματήσει, κι αυτή στο 89’, όπου βάζει stop στο επικίνδυνο πλασέ του Βέρμπιτς με τρομερή ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, σε ένα σημείο όπου η μπάλα «έκαιγε».

Τέτοιου είδους - κομβικές και καθοριστικές - επεμβάσεις πάντως, είναι σύνηθες φαινόμενο φέτος για τον Στρακόσα, ο οποίος αναμφίβολα βάζει την σφραγίδα του στα «Clean sheets» της ΑΕΚ. Η Ένωση, έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα έξι από τα εννέα παιχνίδια που έχει δώσει φέτος σε Super League και UEFA Conference League, ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό όπως έχει παραδεχτεί και ο Μάρκο Νίκολιτς για να πετυχει τους πρώτους της στόχους. Που ηταν η είσοδος στη League Phase και το απόλυτο στην εκκίνηση του πρωταθλήματος.

Σε αυτά τα έξι «Clean sheets», πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο Στρακόσα ο οποίος δέχτηκε γκολ μονο στα δυο παιχνίδια με τον Αρη Λεμεσού και στις Βρυξέλλες κόντρα στην Αντερλεχτ. Εκεί όπου θυμίζουμε, είχε μονος του όρθια την ΑΕΚ, στο πιεστικό πρώτο 25λεπτο με σπουδαίες επεμβάσεις. Δυο τέτοιες είχε και χθες στη Λιβαδειά επιβεβαιώνοντας αρχικά το πόσο σπουδαίος γκολκίπερ είναι και παράλληλα, το πόσο κομβικό μπορεί να είναι για μια μεγάλη ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να έχει κάτω από τα δοκάρια της έναν τερματοφύλακα που θα δηλώνει παρών στις μια-δυο στιγμές που θα χρειαστεί να επέμβει σε τέτοιου είδους ματς. Είναι δεδομένο, πως αν ο Λεβαδειακός έβρισκε γκολ με τον Παλάσιος στο πρώτο μέρος θα μιλούσαμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, ενώ προφανώς, αν ο Βέρμπιτς στο τέλος νικούσε τον Στρακόσα, τότε πιθανόν η ΑΕΚ θα άφηνε δυο βαθμούς στη Λιβαδειά. Και το απόλυτο θα πήγαινε περίπατο.

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ, καταγράφει ο ίδιος προσωπικά άλλο ένα «Clean sheet» φέτος, στο πρόσφατο παιχνίδι με την Λετονία, όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χωρας του ειχε επικρατησει με 1-0.

Ενέργεια, ταχύτητα και Κοϊτά διαφοράς!

Ο Θωμάς Στρακόσα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να κρατήσει η ΑΕΚ το μηδέν, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά για να βρει γκολ νίκης. Δεν είναι μόνον ο Κοϊτά όμως. Η πλέον καθοριστική κίνηση του Μάρκο Νίκολιτς από τον πάγκο που αλλάζει τις ισορροπίες και τον ρυθμό μεσοεπιθετικά της Ένωσης είναι η ταυτόχρονη είσοδος στο ματς και του σκόρερ Κοϊτά αλλά και του Ζίνι στο 63’. Οι δυο τους φέρνουν ενέργεια, ταχύτητα, έκρηξη. Δίνουν κίνηση στην επίθεση της ομάδας και η ΑΕΚ, αρχίζει να παράγει φάσεις και να δημιουργεί με τον Λεβαδειακό να μην μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Ο Κοϊτά είναι ο MVP καθώς πέραν της ρουκέτας που εξαπέλυσε νικώντας τον... ανίκητο μέχρι εκείνη την ώρα Λοντίγκιν έχει δώσει επί της ουσίας (και) έτοιμο γκολ στον Ζίνι στην ευκαιρία που χάνει ο δεύτερος, ενώ γενικότερα η εικόνα του ήταν αψεγάδιαστη καθώς έδωσε τρομερές βοήθειες στα ντουμπλαρίσματα ανασταλτικά, ήταν συνεπής τακτικά και αποτελούσε τον βασικό πυλώνα της πρώτης πίεσης που έβγαζε η ΑΕΚ έχοντας φρέσκα πόδια και πνευμόνια.

Ο Κοϊτά, ώρες ώρες, ήταν λες και βρίσκεται σε… δαιμονισμένη κατάσταση και υπήρχαν στιγμές που δεν… έβλεπε τους αντιπάλους του. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος του Ζίνι σε όλη αυτή την πιεστική εικόνα που έβγαζε η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και με την ταχύτητα του αλλά και την κίνηση του κάθετα μπόρεσε να δημιουργήσει ρήγματα κάτι που μέχρι εκείνη την ώρα η ομάδα δυσκολευόταν να το κάνει καθώς ο Γιόβιτς ήταν πιο στατικός και εμφανώς ανέτοιμος να μείνει στο γήπεδο για πάνω από μια ώρα αγώνα. Το σημαντικό για την ΑΕΚ λοιπόν αλλά και τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι σε ένα άκρως επικίνδυνο παιχνίδι όπου πράγματι η Ένωση δεν έθελξε με την εικόνα της μπόρεσε αν βρει λύσεις και να πάρει ξανά αυτό που θέλει. Έχοντας τον Στρακόσα φύλακα άγγελο στην εστία και τους Κοϊτά-Ζίνι να έρχονται από τον πάγκο και να αλλάζουν τις ισορροπίες και τον ρυθμό μεσοεπιθετικά!