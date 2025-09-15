Ολυμπιακός: Πρώτος αντίπαλος της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου»

Η μεγάλη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» σε αγώνα Champions League θα συμπέσει με την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου. Το ανακαινισμένο γήπεδο των «μπλαουγκράνα» θα ανοίξει ξανά τις πύλες του, έστω με περιορισμένη χωρητικότητα.

Η Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της La Liga, συνέτριψε τη Βαλένθια με 6-0 στο «Γιόχαν Κρόιφ», έδρα της γυναικείας ομάδας του συλλόγου.

Ύστερα από τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις, οι παίκτες του Χάνσι Φλικ έδωσαν τον πρώτο τους αγώνα ως γηπεδούχοι, εξαιτίας των καθυστερήσεων στις εργασίες στο «Καμπ Νόου». Η μεγάλη επιστροφή στο ιστορικό στάδιο είχε προγραμματιστεί για το περασμένο Σαββατοκύριακο, με μειωμένη χωρητικότητα 27.000 θεατών. Ωστόσο, ο σύλλογος δεν εξασφάλισε τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του.

Με το στάδιο «Μοντζουίκ», που φιλοξενούσε την ομάδα τις δύο τελευταίες σεζόν, να έχει βγει από το πλάνο και χωρίς ανανέωση της μίσθωσης με τον Δήμο Βαρκελώνης, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται προσωρινά χωρίς μόνιμη έδρα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την «El Chiringuito», το «Καμπ Νόου» αναμένεται να είναι έτοιμο για τον αγώνα της La Liga κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 28 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μέχρι τότε, οι «μπλαουγκράνα» θα ταξιδέψουν στο Νιούκαστλ για την πρεμιέρα του Champions League (Πέμπτη, 18/9), θα υποδεχτούν τη Χετάφε στο «Γιόχαν Κρόιφ» στις 21 Σεπτεμβρίου και θα αγωνιστούν στο Οβιέδο στις 25 Σεπτεμβρίου για τη La Liga.

Η προγραμματισμένη επιστροφή στο «Καμπ Νόου» θεωρείται ευχάριστο νέο για τους φιλάθλους, καθώς η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου προβλέπεται να διεξαχθεί στο ανακαινισμένο γήπεδο. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται άδεια ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης των έργων, που θα επιτρέπει τη φιλοξενία 27.000 θεατών. Στη συνέχεια, ο Δήμος Βαρκελώνης θα πρέπει να εγκρίνει τη χρήση του σταδίου για επίσημους αγώνες.

Αρχικά, η «Tribuna» (προεδρική κερκίδα) θα ανοίξει μερικώς, ενώ η απέναντι πλευρική κερκίδα θα παραμείνει κλειστή, κάτι που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της UEFA για τηλεοπτική μετάδοση. Για να δοθεί πλήρης άδεια από την UEFA, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση επαναλειτουργίας, όπου θα ανοίξει και η πλευρική κερκίδα, αυξάνοντας τη χωρητικότητα στους 45.000 θεατές.

Ο σύλλογος εκτιμά ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2026. Το κόστος του έργου, που θα αυξήσει τη χωρητικότητα του «Καμπ Νόου» στις 105.000 θέσεις, υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ.