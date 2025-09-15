O... X-Factor Πέλκας που έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ!

Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ιδιόμορφο, παράξενο για τον Δημήτρη Πέλκα. Κι όμως, αυτή η περίοδος φάνηκε να τον ωριμάζει ακόμη περισσότερο, να τον προετοιμάζει για να αναδειχθεί στον απόλυτο X-factor της μεσοεπιθετικής γραμμής του ΠΑΟΚ - σε εκείνα τα σημεία που η ομάδα τον είχε περισσότερο ανάγκη από ποτέ.

Η επιστροφή του δεν ήταν απλώς μια προσθήκη στο ρόστερ. Ήταν η επιστροφή της εμπειρίας και της δημιουργικότητας, και στην τελική η επιστροφή ενός δικού τους... παιδιού. Από εκείνα που αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω στις βραδιές που τα… βαριά χαρτιά δεν μπορούν να αποδώσουν στο μέγιστο. Και η χθεσινή βραδιά (14/9) ήταν ακριβώς ένα τέτοιο δείγμα.

Με τις απουσίες των Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ, αλλά και τη «σιγή» του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, το βάρος έπεσε στον Δημήτρη Πέλκα. Σε μία πρώτη ανάγνωση, προερχόμενος από τα ματς της Εθνικής, η λογική και η... παράδοση του Ραζβάν Λουτσέσκου, έφερνε -θεωρητικά- τον Λούκα Ιβανούσετς σε βασικό πλάνο και στη θέση «δέκα». Εκ του αποτελέσματος και κυρίως της εικόνας του Πέλκα, η επιλογή του Ρουμάνου τεχνικού αποδείχθηκε πως ήταν η απόλυτα σωστή.

Ο εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ ήταν παντού, συνδέοντας το παιχνίδι, δημιουργώντας ευκαιρίες και οδηγώντας την πρώτη «ζώνη» πίεσης μαζί με τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ο 31χρονος διεθνής μετράει ήδη τρία γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, παρά τα μόλις 161 λεπτά συμμετοχής στους εφτά πρώτους αγώνες.

Τι σημαίνει αυτό σε απλή μετάφραση; Σκοράρει κάθε 54 λεπτά παιχνιδιού και είναι ο πρώτος σε τελικές προσπάθειες στη Super League με 11, παρότι έχασε την πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΛ λόγω των ενοχλήσεων στη μέση...

Και όλα αυτά μετά από ένα ιδιόμορφο καλοκαίρι. Καθυστερημένη ένταξη, χαμένες προπονήσεις, πίεση για να επανέλθει σε φόρμα.

Ενσωματώθηκε αργά, ακόμη βαρύς, αλλά με τεράστια θέληση – μια θέληση που τον χαρακτηρίζει σε κάθε παιχνίδι και που μερικές φορές τον οδηγεί σε υπερβάσεις, ακόμη και σε λάθη. Αλλά αυτό το πάθος, αυτή η ενέργεια για το κάτι παραπάνω, είναι ακριβώς που τον κάνει X-factor.

Τρίτη συνεχόμενη νίκη, τρίτο συνεχόμενο γκολ, τρεις πολύτιμοι βαθμοί που κρατούν τον ΠΑΟΚ στην κορυφή. Και η μεγαλύτερη νίκη για έναν προπονητή δεν είναι μόνο τα γκολ, αλλά η βεβαιότητα ότι ο Πέλκας είναι ξανά εδώ. Δυνατός, με αυτοπεποίθηση, έτοιμος να δώσει στην ομάδα τη δύναμη και την έμπνευση που χρειάζεται στις πιο κρίσιμες στιγμές.