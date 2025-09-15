Αναστασίου στο SDNA: «Μπορεί να κοιτάει ψηλά ο Τεττέη με συνέπεια και σταθερότητα»

Το SDNA επικοινώνησε με τον Γιάννη Αναστασίου (άλλοτε τεχνικό του Παναθηναϊκού) επί των προπονητικών ημερών του οποίου στον πάγκο της Κηφισιάς την σεζόν 2023-24, ο «δήμιος» του Τριφυλλιού, Ανδρέας Τεττέη, έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις σε επίπεδο Super League.

Ανδρέας Τεττέη – Παναθηναϊκός...σημειώσατε «1». Ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς έκανε σκόνη και θρύψαλα την αμυντική γραμμή του Τριφυλλιού το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στο Πανθεσσαλικό.

Το προσωπικό κοντέρ έγραψε 1 γκολ - 1 ασίστ ενώ από τα δικά του πόδια προήλθε το τρίτο (buzzer beater) γκολ της ομάδας του στο φινάλε της αναμέτρησης.

Τρομερή εμφάνιση από τον (MVP) Έλληνα στράικερ που απέδειξε πως μπορεί να κάνει τη διαφορά και να κάνει μεγάλες ζημιές (και) στους «μεγάλους».

Το SDNA επικοινώνησε με τον Γιάννη Αναστασίου (άλλοτε τεχνικό του Παναθηναϊκού) επί των προπονητικών ημερών του οποίου στον πάγκο της Κηφισιάς την σεζόν 2023-24 ο Τεττέη έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις σε επίπεδο Super League.

«Η ταχύτητα και η δύναμη είναι τα κύρια προσόντα που χαρακτηρίζουν τον Τεττέη. Είναι ένας τρομερά επικίνδυνος επιθετικός για κάθε άμυνα στο ανοιχτό γήπεδο.

Όταν ήμασταν μαζί στην Κηφισιά τα σημεία στα οποία έδειχνε να χρειάζεται βελτίωση, ήταν η ικανότητα στους μικρούς χώρους και η πιο γρήγορη λήψη αποφάσεων. Δύο τομείς που ήθελε δουλειά….».

- Για το κατά πόσον τον βοήθησε η εξάμηνη θητεία του στον Παναιτωλικό την περασμένη σεζόν:

«Σίγουρα είναι διαφορετικό να παίζεις στη Super League κι όχι στη Super League 2. Με βάση τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του ο Ανδρέας πρέπει να παίζει στην πρώτη κατηγορία και μπορεί να κοιτάζει ψηλά».

- Για την εξέλιξή του και την προοπτική μελλοντικής μεταγραφής σε ένα από τα «μεγάλα» ελληνικά κλαμπ:

«Είναι θέμα διάθεσης, δουλειάς και το κυριότερο συνέπειας για να καταφέρει να παίξει και να καθιερωθεί ένας παίκτης σε υψηλό επίπεδο. Χρειάζεται σταθερότητα».