Η Μιάλμπι διαψεύδει τα περί συμφωνίας Μανέ – Πόρτσμουθ  

Η Μιάλμπι διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα της «Sun», σύμφωνα με τα οποίο ο Αμπντούλι Μανέ έχει υπογράψει προσύμφωνο με την Πόρτσμουθ ενόψει Ιανουαρίου.

Στη Μιάλμπι δηλώνουν άγνοια για τη συμφωνία που αποκάλυψε η εφημερίδα «Sun» ανάμεσα στην Πόρτσμουθ και τον Αμπντούλι Μανέ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο εξτρέμ από την Γκάμπια έχει υπογράψει προσύμφωνο με την αγγλική ομάδα και η μεταγραφή του προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο – παρότι το συμβόλαιό του με τη Μιάλμπι έχει διάρκεια έως το 2027.

Ωστόσο, ο αθλητικός διευθυντής των πρωτοπόρων του σουηδικού πρωταθλήματος, Χάσε Λάρσον, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες:

«Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό, είναι 100% ψευδές. Νομίζω πως είναι πολύ προσεκτικός μετά από όσα συνέβησαν στην Ελλάδα», δήλωσε στο Fotbollskanalen.

Η αγγλική εφημερίδα υποστήριξε πως υπάρχουν αμφιβολίες για το αν ο Μανέ μπορεί να υπογράψει νέο συμβόλαιο, αφού δεσμεύεται με τη Μιάλμπι μέχρι το 2027. Στο ερώτημα αυτό, ο Λάρσον απάντησε: «Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ με αυτήν την ομάδα. Αυτό δεν είναι αλήθεια».



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αφρικανός επιθετικός είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ταξίδεψε στην Αθήνα, αλλά εν τέλει κόπηκε στα ιατρικά με την Μιάλμπι να δίνει μια άλλη εκδοχή για το «ναυάγιο» με τους «ερυθρόλευκους».