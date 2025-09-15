Αστέρας Aktor: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Μανταζέλη!

Ο Αστέρας Aktor προσέφερε επαγγελματικό συμβόλαιο στον 17χρονο μέσο Παναγιώτη Μανταζέλη.

Αναλυτικά:

Ο ποδοσφαιριστής των Ακαδημιών του ASTERAS AKTOR, Παναγιώτης Μανταζέλης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ακόμη ένα παιδί των Τμημάτων Υποδομής υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας. Ο Παναγιώτης Μανταζέλης, ο οποίος ήρθε στον ASTERAS AKTOR το 2021 σε ηλικία μόλις 13 ετών, γίνεται επαγγελματίας και αποκτά την ευκαιρία για ποδοσφαιρική καριέρα. Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στη Δράμα στις 2 Οκτωβρίου 2008 και αγωνίζεται ως μέσος.

Στην ομάδα μας, προτού κλείσει τα 17 του χρόνια, έχει ήδη αγωνιστεί σε όλες τις ομάδες των Τμημάτων Υποδομής, Κ15, Κ17 και Κ19. Επίσης, έχει αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας Κ15, Κ17 και Κ19.

Παναγιώτη συγχαρητήρια, ευχόμαστε μία καριέρα με υγεία και πολλές επιτυχίες.

