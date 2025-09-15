ΑΕΛ: Αποθέωσε τον κόσμο και έριξε βολές στην ΑΕΚ - «Δεν ξεχνάμε όσα έκαναν»

Η ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της ευχαριστεί τους οπαδούς της που ταξίδεψαν ως την Τρίπολη και στήριξαν τους παίκτες και τονίζει πως θα δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο σε όσους δεν την ήθελαν στη Super League, αφήνοντας σαφείς αιχμές εναντίον της ΑΕΚ.

Αναλυτικά:

Γι’ αυτόν τον υπέροχο λαό που εκμηδένισε την απόσταση Λάρισα – Τρίπολη κατά εκατοντάδες, χρωστάμε αναμφίβολα μία μεγάλη νίκη και θα κάνουμε τα πάντα για να την πετύχουμε αυτή την εβδομάδα.

Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, αποτελεί ορόσημο τόσο αγωνιστικά όσο και διοικητικά. Αγωνιστικά γιατί καλούμαστε ειδικά εφέτος να αποδείξουμε σημαντικά πράγματα στη Super League.

Όμως για τη διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, το παιχνίδι αυτό θα είναι μία επιπρόσθετη πρόκληση, καθώς η μνήμη μας ουδέποτε λησμονεί όλους εκείνους που δολίως έπραξαν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μην έχουν την ιστορική ΑΕΛ Novibet αντίπαλο στη μεγάλη κατηγορία.

Τους γνωρίζουμε και θα τους περιμένουμε εντός των τεσσάρων γραμμών, για να τους θυμίσουμε ότι στη πλούσια ποδοσφαιρική μας ιστορία, ουκ ολίγες φορές υπέστησαν βαριές και ταπεινωτικές ήττες. Είμαστε πεπεισμένοι ότι με τον κόσμο στο πλάι μας, τα πάντα θα είναι εφικτά. Το είδαμε στη Τρίπολη και ανυπομονούμε να το ζήσουμε και αυτή την αγωνιστική.