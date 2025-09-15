Ασφυκτική πίεση και… κλεψίματα κορυφής για τον ΠΑΟΚ

Πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο και κλεψίματα χάρισαν στον ΠΑΟΚ τη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ, επιβεβαιώνοντας πλήρως την «εμμονή» του Ραζβάν Λουτσέσκου στις απαιτήσεις του από τους παίκτες του.

Αν και υπήρξαν στιγμές που έκανε τα εύκολα δύσκολα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του... ζόρικου ΟΦΗ, και έφτασε σε μια ακόμη νίκη που τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκε από την αρχή αποφασισμένη για αποτέλεσμα και με ξεκάθαρη πρόθεση να μην αφήσει τον ΟΦΗ να αναπνεύσει.

Ήταν ξεκάθαρο από τα πρώτα λεπτά πως οι Κρητικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία ασφυκτική πίεση, όχι μόνο στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου αλλά ακόμη και κοντά στην περιοχή τους, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει την άμυνά του και να κλείνει διαδρόμους.

Σε πολλά σημεία του αγώνα, οι στόπερ ήταν τοποθετημένοι στο χώρο του κέντρου, στον άξονα, οι Μεϊτέ και Οζντόεφ κάλυπταν μεγάλες αποστάσεις, ενώ οι Πέλκας και Γιακουμάκης πρέσαραν διαρκώς τους κεντρικούς αμυντικούς του ΟΦΗ, αναγκάζοντας τους Κρητικούς σε βεβιασμένες μεταβιβάσεις και εύκολα λάθη.

Αρκεί να αντιληφθεί κανείς πως το σύνολο του Μίλαν Ράσταβατς υπέπεσε σε 29 λάθη μέσα σε 90 λεπτά, δηλαδή περίπου ένα λάθος κάθε τρία λεπτά. Προφανώς αυτό ήταν... προϊόν ΠΑΟΚ, αποτέλεσμα από το πρέσινγκ του Δικεφάλου, που οδηγούσε σε εύκολες κατοχές.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σημειώθηκε στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο... ακούραστος Μεϊτέ πίεσε την πρώτη πάσα στον Ταξιάρχη Φούντα. Ο Έλληνας επιθετικός έκανε λάθος παράλληλη μεταβίβαση, ο Οζντόεφ έκλεψε και έβγαλε άμεσα τον Πέλκα σε θέση εκτέλεσης. Με άψογο πλασέ, ο εκ των αρχηγών του Δικεφάλου διαμόρφωσε το 2-0, σε μια φάση που ήταν αποτέλεσμα ομαδικής πίεσης και σωστής αντίδρασης.

Τίποτα δε μοιάζει τυχαίο για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου...

Αν ρίξει κανείς μία ματιά στα πεπραγμένα του ΠΑΟΚ στη φετινή Super League, μπορεί να αντιληφθεί πως το ματς με τον ΟΦΗ δεν ήταν ένα μεμονωμένο παράδειγμα για τους Θεσσαλονικείς.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου καταγράφει... πρωτιά στη σχετική κατηγορία, έχοντας 66 κλεψίματα σε τρεις αγωνιστικές, κοινώς 22 ανά παιχνίδι. Και όλα αυτά την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει 45, ενώ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μόλις 40. Η διαφορά είναι ενδεικτική της δουλειάς που γίνεται στο πρέσινγκ, της «εμμονής» του προπονητή πάνω σε αυτό αλλά και της έντασης που βάζουν οι ασπρόμαυροι σε κάθε αναμέτρηση.

Ο εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης, Σουαλιό Μεϊτέ, στάθηκε στη σημασία αυτής της πίεσης, τονίζοντας ότι «το δεύτερο γκολ ήταν αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και πρέσινγκ». Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται και η αγωνιστική φιλοσοφία και ταυτότητα του ΠΑΟΚ επί εποχής Λουτσέσκου, να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ μέσα από την ανάκτηση της μπάλας όσο πιο ψηλά γίνεται...

Η σεζόν είναι ακόμη στην αρχή και σίγουρα θα υπάρξουν παιχνίδια χαμηλότερης έντασης και κόπωσης για τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο η ομάδα «χτίζει» πάνω στην ικανότητα της να κερδίζει μπάλες και να μετατρέπει την πίεση σε φάσεις και γκολ, μπορεί να δίνει λόγους στον Λουτσέσκου να χαμογελά!

