Η Ρεάλ καταγγέλλει: Τι θα παραδώσει στη FIFA για τις αποφάσεις των διαιτητών

Η «AS» έφερε στο φως το περιεχόμενο του φακέλου που ετοιμάζει η Ρεάλ Μαδρίτης για τη FIFA, καταγγέλλοντας τη διαιτησία στη La Liga.

Η διαιτησία του Χεσούς Χιλ Μανθάνο στο προχθεσινό (13/9) παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ προκάλεσε θύελλα στο εσωτερικό των «μερένγκες». Παρά τη νίκη με 1-2 στο «Σαν Σεμπαστιάν» και το 4/4 στη La Liga, η αποβολή του Ντιν Χάουσεν αλλά και η συνολική στάση του διαιτητή έφεραν τους ανθρώπους της ομάδας στα όριά τους.

Από το ίδιο κιόλας βράδυ έγινε γνωστό πως η Ρεάλ ετοιμάζει φάκελο διαμαρτυρίας προς τη FIFA, με στόχο να καταγγείλει την ποιότητα της διαιτησίας στην ισπανική λίγκα. Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της AS, αποκαλύπτονται πλέον λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει ο φάκελος.

Εκπρόσωποι των «μερένγκες» θα παρουσιάσουν στη FIFA δεδομένα από αγώνες, στατιστικά στοιχεία, αλλά και συγκριτική ανάλυση των κόκκινων καρτών Ρεάλ – Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, θα επανέλθει στο προσκήνιο η υπόθεση Νεγκρέιρα, με αναφορές σε δημοσιεύματα που σημείωναν πως «ο Νεγκρέιρα συνέστησε στην Μπαρτσελόνα να “φροντίζει” τον Μανθάνο». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και λίστα με διαιτητές που φέρονται να είχαν σχέσεις με τον Νεγκρέιρα ή τον γιο του.

Επιπλέον, θα κατατεθεί σύγκριση φάσεων όπου οι διαιτητές φέρεται να έκριναν διαφορετικά παρόμοια περιστατικά σε παιχνίδια της Μπαρτσελόνα σε σχέση με αυτά της Ρεάλ.