Το repost του Μπασινά σε ανάρτηση με Λέτο, Κυριάκο: «Ήταν σαν να ζητάνε συγγνώμη»

O κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκρότησε τους Άγγελο Μπασινά, Σωτήρη Κυριάκο και Σεμπάστιαν Λέτο κι εκείνοι το ανταπέδωσαν μετά τη μεγάλη νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού.

O αθλητικός διευθυντής των νεοφώτιστων μάλιστα έκανε repost στο Instagram μία ανάρτηση φίλου του Τριφυλλιού που έγραφε: «Δείτε το βλέμμα αυών των τριών ανθρώπων. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο κοιτάνε τον κόσμο, σαν να ζητάνε συγγνώμη που τους πλήγωσαν. Αυτοί οι τρεις ΚΥΡΙΟΙ λοιπόν, σήμερα ήταν αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Καληνύχτα».