Ολυμπιακός: Απείλησε ρεκόρ 45ετίας ο Ταρέμι

Επίδειξη ποιότητας και αποτελεσματικότητας έκανε στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό ο Μεχντί Ταρέμι, απειλώντας… στοιχειωμένο ρεκόρ.

Κάτι λιγότερο από μισή ώρα αγωνίστηκε ο Μεχντί Ταρέμι στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό το Σάββατο κόντρα στον Πανσερραϊκό και παραλίγο να σπάσει όλα τα κοντέρ. Ο Ιρανός φορ σημείωσε δύο γκολ και κέρδισε ένα πέναλτι στον χρόνο που αγωνίστηκε και λίγο έλειψε να απειλήσει το «ερυθρόλευκο» ρεκόρ επίτευξης τερμάτων σε ντεμπούτο στην Α Εθνική/Super League.

Πρόκειται για μια μοναδική επίδοση που κατέχει εδώ και 45 χρόνια ο Τόμας Άλστρομ, ο οποίος στις 6 Ιανουαρίου 1980 είχε σκοράρει τρεις φορές στο 5-0 επί της Ρόδου στο παλιό Καραϊσκάκη.

Ο Σουηδός χαφ είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, ενώ οι παίκρες που πέτυχαν δύο γκολ στο ντεμπούτο τους είναι ο Ζίζι Ρόμπερτς (στο 5-0 επί του Πανιωνίου στο ΟΑΚΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου 2001) και ο Αντώνης Αντωνιάδης (στο 4-3 με την ΑΕΛ, στις 3 Σεπτεμβρίου 1978).

Ένας ακόμη πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είχε πετύχει δύο γκολ στην πρώτη του εμφάνιση με τους Πειραιώτες ήταν ο Ζιοβάνι, στο Κύπελλο (5-0 με τη Νάουσα) και στο Champions League (3-3 με τη Ρεάλ Μαδρίτης), όχι όμως και για το πρωτάθλημα.