Η Γουέστ Χαμ εξετάζει την περίπτωση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Η Γουέστ Χαμ έχει μπει με το… αριστερό στη φετινή Premier League, με τον Γκράχαμ Πότερ να βρίσκεται ήδη υπό ασφυκτική πίεση.

Στην κορυφή της λίστας για πιθανή αντικατάσταση του Άγγλου τεχνικού βρίσκεται ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Ο Πορτογάλος προπονητής αποχώρησε άδοξα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ έπειτα από ενάμιση χρόνο στον πάγκο της.

Την περασμένη σεζόν (2024/25) οδήγησε την ομάδα σε μια άκρως επιτυχημένη πορεία, φτάνοντας μέχρι και κοντά στις θέσεις που οδηγούν στη League Phase του Champions League.

Ωστόσο, το κακό ξεκίνημα φέτος και η έντονη κριτική που άσκησε για τον καλοκαιρινό σχεδιασμό οδήγησαν στη λύση της συνεργασίας. Τη θέση του πήρε ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Από την πλευρά της, η Γουέστ Χαμ συνεχίζει να προβληματίζει, μετρώντας μόλις μία νίκη στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Το κλίμα γύρω από τον Πότερ είναι ιδιαίτερα βαρύ και οι «σφυριά» εξετάζουν σοβαρά την προοπτική να φέρουν τον Νούνο στο Λονδίνο, ώστε να αναστρέψει την κατάσταση.