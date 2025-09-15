ΠΑΟΚ Β: Οι σκέψεις του Καραγεωργίου για τη δύσκολη «πρεμιέρα»

Ο ΠΑΟΚ Β ξεκινάει το φετινό «ταξίδι» της Super League 2 σήμερα (15/9 17:00) στο Βόλο απέναντι στην ισχυρή Νίκη - Τα πλάνα του Καραγεωργίου για την 11άδα

Η πρεμιέρα της Super League 2 ρίχνει σήμερα (15/9) «αυλαία» στο «Παντελής Μαγουλάς» του Βόλου, με τη Νίκη να θέλει να εκμεταλλευτεί τη γκέλα του Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ Β να θέλει να της... χαλάσει τα σχέδια.

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε με... ενισχύσεις στην πόλη της Θεσσαλίας, καθώς οι Μπαταούλας, Μπάλντε και Τσοπούρογλου βρίσκονται στην αποστολή και αναμένεται να πάρουν θέση στην αρχική ενδεκάδα.

Παρόμοια περίπτωση και ο Μοναστηρλής κάτω από τα δοκάρια, έχοντας «προβάδισμα» απέναντι στον Νικολακούλη. Στο «πλευρό» του Μπαταούλα αναμένεται να βρεθεί ο Πέδρο Λούκας, ενώ στ΄αριστερά θα αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης. Στα δεξιά υπάρχει το πρώτο «δίλημμα» για τον πολύπειρο προπονητή με τους Καστίδη και Κιτσάκη να «ερίζουν» για τη φανέλα του βασικού.

Ο Δημήτρης Τσοπούρογλου, ο πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ Β αλλά και ο αρχηγός της ομάδας, θα ξεκινήσει στα χαφ, με τους Σνάουτσνερ και Μπιασότο να διεκδικούν την έτερη θέση και τον Πολωνό να έχει ένα «ελαφρύ προβάδισμα».

Μπάλντε και Παπαστυλιανού είναι τα... φαβορί για τα εξτρέμ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης υπάρχουν πολλές επιλογές, καθώς τόσο οι Γκιτέρσος και Κανίς, αλλά και οι Μούστμα - Γραββάνης διεκδικούν φανέλα βασικού, με το 4-4-2 του Καραγεωργίου να «προσφέρει» την ευκαιρία για συμμετοχή και των τεσσάρων επιθετικών, ανάλογα και την εξέλιξη του αγώνα.

Οι 21 της αποστολής του πρώτου ματς της σεζόν για τον ΠΑΟΚ Β είναι οι:

Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Καστίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Λούκας, Κιτσάκης, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Μπιασότο, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Αδάμ, Παπαστυλιανού, Τσιφούτης, Μπάλντε, Γραββάνης, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.