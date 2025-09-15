Εντυπωσιακός ο οικονομικός αντίκτυπος του Euro γυναικών 2025 με 220 εκατ. ευρώ

Με περισσότερα από 657.000 εισιτήρια και πλέον των 500 εκατομμυρίων τηλεθεατών στο Euro Γυναικών, που φιλοξενήθηκε στην Ελβετία, η UEFA πέτυχε ρεκόρ οικονομικού αντίκτυπου για τη χώρα υποδοχής της κορυφαίας διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την UEFA, το Euro Γυναικών 2025, που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2025, δημιούργησε ρεκόρ οικονομικού αντίκτυπου ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελβετία. Αυτός ο αντίκτυπος δημιουργήθηκε ιδιαίτερα χάρη στους περισσότερους από 657.000 θεατές στα στάδια, 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες στις ζώνες φιλάθλων και περισσότερους από 500 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Η διοργάνωση προσέλκυσε με επιτυχία ένα διεθνές κοινό, με το 35% των εισιτηρίων να πωλούνται εκτός της χώρας υποδοχής, οδηγώντας σε αύξηση 9% στις κρατήσεις ξενοδοχείων σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με την σχετική έκθεση της UEFA.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από 20.000 θεατές κατά μέσο όρο ανά αγώνα, παρακολούθησαν τις αναμετρήσεις, οι 29 από τις 31 ήταν «sold out», ενώ και η Super League Γυναικών (σ.σ. το εθνικό πρωτάθλημα) επωφελήθηκε επίσης από την δυναμική του Euro, καταγράφοντας αύξηση 42% στην προσέλευση από την πρώτη αγωνιστική της σεζόν.

Σε εμπορικό επίπεδο, η διοργάνωση κατέρριψε ρεκόρ με 21 χορηγούς, δημιουργώντας αύξηση 150% στα έσοδα από χορηγίες σε σύγκριση με το προηγούμενο Euro, το 2022 στην Αγγλία. Ταυτόχρονα, η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ASF) έλαβε χρηματοδότηση 11 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα κληρονομιάς «Here to Stay», που στοχεύει στον διπλασιασμό του αριθμού των γυναικών παικτριών, προπονητών και διαιτητών έως το 2027.