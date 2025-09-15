ΑΕΚ: 3Χ3 και μηδέν παθητικό μετά από έξι χρόνια

Η ΑΕΚ ξεκίνησε φέτος με το 3Χ3 στο πρωτάθλημα και μηδέν παθητικό, μετά από τη σεζόν 2018-19.

Ιδανικά έχει ξεκινήσει τη σεζόν στη Super League η ΑΕΚ, καθώς μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και έχει κρατήσει το μηδέν στην άμυνα, κάτι που ήταν η μεγάλη της αδυναμία στο φινάλε της περσινής χρονιάς.

Η ΑΕΚ έχει νικήσει στην OPAP Arena τον Πανσερραϊκό και τον Αστέρα Aktor, ενώ χθες πήρε το πρώτο της «διπλό» στη Λιβαδειά. Κι όλα αυτά με τέρματα 4-0.

Ανάλογο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα είχε κάνει η Ένωση πριν έξι χρόνια, τη σεζόν 2018-19, όταν στα τρία πρώτα ματς είχε νικήσει 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα εντός έδρας, 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη και 4-0 τον Πανιώνιο εντός.

Κι αυτή η επίδοση έρχεται φέτος μετά από μια αήττητη πορεία στα προκριματικά του Conference League, όπου η ΑΕΚ μέτρησε τρεις προκρίσεις, με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Έτσι επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς, οι «κιτρινόμαυροι» τρέχουν ένα σερί 9 αγώνων χωρίς ήττα.