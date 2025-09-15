Ολυμπιακός: Χάνει την πρεμιέρα με Πάφο ο Ζέλσον

Ο Ζέλσον Μαρτίνς θα απουσιάσει από το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League.

Άτυχος στάθηκε πάλι ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Πορτογάλος εξτρέμ θα απουσιάσει από την πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League την Τετάρτη (17/9) απέναντι στην Πάφο.

Ο Ζέλσον έγινε αλλαγή στο 18’ του αγώνα με τους Σερραίους, με τον Στρεφέζα να περνά στη θέση του, καθώς είχε ενοχλήσεις στο γόνατο. Έτσι αναμένεται να χάσει το παιχνίδι με τους Κύπριους και θα φανεί μέσα στη βδομάδα εάν θα είναι διαθέσιμος στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εξάλλου, ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει στους Ποντένσε και Στρεφέζα για τα άκρα της επίθεσης.