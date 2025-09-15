Ο Ρενάν Λόντι έλυσε μέσω δικηγόρου το συμβόλαιο του με την Αλ Χιλάλ

Παρελθόν από την Αλ Αχλί αποτελεί ο 27χρονος μπακ, 1,5 χρόνο μετά την μεταγραφή του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Τον Ιανουάριο του 2023 η Αλ Αχλί δαπάνησε 23 εκατ ευρώ για να αποκτήσει τον Ρενάν Λόντι από την Μαρσέιγ, με τον Βραζιλιάνο να καταγράφει συνολικά 56 συμμετοχές με 4 γκολ και 11 ασίστ.

Ο 27χρονος μπακ, ωστόσο δεν ήταν ικανοποιημένος από την ζωή στην Σαουδική Αραβία και χρησιμοποίησε τη νομική οδό για να λύσει το συμβόλαιό του με τους Σαουδάραβες.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, προσπάθησα να καταλήξω σε φιλικό διακανονισμό με τη Χιλάλ, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση. Ο δικηγόρος μου ενημερώθηκε και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες», ανέφερε ο Βραζιλιάνος μπακ.