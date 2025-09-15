Αμορίμ: «Αν η διοίκηση θέλει να αλλάξω φιλοσοφία ας αλλάξει προπονητή»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, έθεσε εαυτόν στη διάθεση της διοίκηση των «Κόκκινων Διάβολων», τονίζοντας ότι δεν θα αλλάξει την φιλοσοφία του.

Ο Πορτογάλος προπονητής σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υποφέρει περισσότερο από τους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας όμως ότι θα δώσει τα πάντα για να αλλάξει την κατάσταση.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς τους οπαδούς. Υποφέρω περισσότερο από αυτούς. Δεν θα αλλάξω τη φιλοσοφία μου.

Αν η διοίκηση θέλει να αλλάξω την φιλοσοφία μου, τότε θα πρέπει να αλλάξει προπονητή», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο Ρούμπεν Αμορίμ, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.