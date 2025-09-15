Πυρά Φλικ κατά της Εθνικής Ισπανίας για Γιαμάλ

O προπονητής της Μπαρτσελόνα, εξαπέλυσε επίθεση στην Εθνική Ισπανία, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αναγκάστηκε να χάσει την αναμέτρηση με την Βαλένθια, ενώ δεν θα παίξει ούτε στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Χάνσι Φλικ να ξεσπαθώνει.

«Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα είναι διαθέσιμος. Πήγε στην Εθνική ομάδα με πόνους και δεν προπονήθηκε. Του έδωσαν παυσίπονα για να παίξει. Είχαν προβάδισμα τουλάχιστον τριών γκολ σε κάθε αγώνα.

Επαιξε 73 λεπτά και 79 λεπτά, και μεταξύ των αγώνων, δεν μπορούσε να προπονηθεί. Αυτό δεν φροντίζει τον παίκτη. Είμαι πολύ λυπημένος γι’ αυτό», ανέφερε ο Γερμανός προπονητής των «μπλαουγκράνα».