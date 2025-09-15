Λαμπρόπουλος: «Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο έτοιμος, συγχαρητήρια στην Εθνική μπάσκετ»

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον ΠΑΟΚ, στάθηκε στον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του, ενώ έδωσε και συγχαρητήρια στην Εθνική για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αρχικά θέλω να πω κάτι που δεν αφορά το ματς. Συγχαρητήρια στα παιδιά του μπάσκετ. Μας έκαναν όλους υπερήφανους, πήραμε μετάλλιο μετά από τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο κλείσιμο για τους Παπανικολάου και Σλούκα.

Εμείς είναι σαν να είμαστε ακόμα σε προετοιμασία. Δεν παίξαμε με τον Παναθηναϊκό, μετά παίξαμε με τον Πανσερραϊκό, μετά είχαμε διακοπή. Είναι σαν να είμαστε 2.5 μήνες σε προετοιμασία. Εχουμε καλή ομάδα, θέλουμε το χρόνο μας. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο έτοιμος, έχει περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια του».