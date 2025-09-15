Παντελίδης: «Όταν με έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό έκλαιγα, τα έχω δει όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο Παύλος Παντελίδης μετά την μεγάλη νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού και το γκολ που σημείωσε, θυμήθηκε την εποχή που έπαιζε στις ακαδημίες του Τριφυλλιού και την προσπάθεια που έκανε να γίνει επαγγελματίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην COSMOTE TV:

«Όλο το γκολ που έβαλα ήταν του Τετέι, εγώ απλά έβαλα την μπάλα μέσα. Είναι πολύ σημαντική στιγμή, καθώς με έδιωξαν από την Κ17 του Παναθηναϊκού. Βρέθηκα στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας και μόνο μέσα από τη δικιά μου προσπάθεια έπαιξα Γ’ Εθνική, Β’ Εθνική και τώρα Α’ Εθνική.

Τα έχω δει όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θυμάμαι πριν 5-6 χρόνια που έκλαιγα στο δωμάτιο μου επειδή με έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό. Το αποτέλεσμα μας δίνει boost για τη συνέχεια. Ξέραμε πως είμαστε ικανοί γι’ αυτά και περισσότερα. Δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο η 3η αγωνιστική. Κεφάλια κάτω, να συνεχίσουμε έτσι και θα κάνουμε το ταμείο στο τέλος της χρονιάς».