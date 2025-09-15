Εξαιρετικά οργανωμένος για την εποχή

O ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός για 75΄λεπτά, πήρε το τρίποντο λίγο πιο δύσκολα απ ότι άξιζε και πάει παρακάτω. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Στο ποδόσφαιρο παίρνεις συνήθως αυτό που αξίζεις και έτσι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας πως ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε και έπρεπε να κερδίσει. Σε μία βραδιά βέβαια που δεν τον ευνόησαν οι στιγμές. Ο Γιακουμάκης ήταν κανά δυο εκατοστά οφσάιντ, ο Ζίφκοβιτς νικήθηκε από τον Χριστογιώργο στο πέναλτι, κάποτε και ο ΟΦΗ θα έβγαζε μία αντίδραση. Η πεντάλεπτη που ακολούθησε το γκολ του Νους, δεν ήταν αρκετή για τους Κρητικούς. Απλά θα έχουν να λένε πως σε μία αναμέτρηση που δεν άξιζαν τίποτα, βρήκαν ένα σημείο να αντιδράσουν.

Επί της ουσίας αυτό που έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι ήταν η τριάδα της μεσαίας γραμμής του ΠΑΟΚ και το ματσάρισμα στο μαρκάρισμα του Νους από τον Κένι. Ο Άγγλος ακύρωσε τον καλύτερο παίκτη των Κρητικών, ο οποίος βέβαια πέτυχε γκολ από στημένη μπάλα για να μη μπερδευόμαστε.

Το δεύτερο συνολικά γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ στη σεζόν, είναι και αυτό από στημένο. Και ένα των Κρητικών που ακυρώθηκε δικαίως, επίσης. Ίσως είναι ένα καμπανάκι.

Ο Οζντόεφ αποφάσισε να βγει μπροστά. Γκολ – ασίστ σε ένα ημίχρονο, αρκετές φάσεις που ήταν εκεί που έπρεπε για να μη δημιουργηθεί κίνδυνος. Ο Πέλκας που πάντα θα σου κάνει κακό με κάποιον τρόπο, βρήκε γκολ, έδωσε αρκετά, δεν φάνηκε το κενό του Ντέλια. Και ο Μεϊτέ υπήρχαν στιγμές που ήταν σα να έπαιζε με τα παιδιά του. Όταν τα χαφ είναι καλά, οι αμυντικοί σοβαροί, παιχνίδια σαν και αυτό θα τα πάρεις ακόμα και αν Ζίφκοβιτς – Τάισον συνεχίζουν να είναι φαντάσματα του εαυτού τους.

Προφανώς πολύ θα σταθούν στο πεντάλεπτο που κινδύνεψε ο ΠΑΟΚ. Κακώς. Είναι λογικό μετά από τρεις κρυάδες να το χάσεις για λίγο.

Στην αποβολή του Χριστογιώργου δόθηκε η αίσθηση πως το παιχνίδι τελείωσε. Η απόφαση άλλαξε. Στο κερδισμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη, δόθηκε επίσης η αίσθηση πως το παιχνίδι τελείωσε. Ο Ζίφκοβιτς το έχασε. Στο γκολ του Νους, έχοντας ήδη στο μυαλό τους τις δύο κρυάδες, οι παίκτες του Ράζβαν πήγαν σε μία φάση διαχείρισης. Και μετά το 82΄, το έλεγξαν εντελώς.

Το ευχάριστο της ημέρας πλην του τριπόντου, είναι πως ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ δυνατός σε επίπεδο οργάνωσης. Ο ΟΦΗ θα κάνει ζημιές και ο ΠΑΟΚ δεν έχει να σκέφτεται πλέον το εκτός έδρας παιχνίδι μαζί του.

Όταν τέτοια εποχή ο ΠΑΟΚ δείχνει τόσο δεμένος, τα μαντάτα είναι καλά. Όμως έχει δρόμο μπροστά του και παιδιά να βάλει στο γκρουπ.

Ειδικά οι δύο Ιταλοί θα παίξουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στο επίπεδο του ροτέισον. Δεν ξέρω αν θα μπούνε στη Λειβαδιά έστω και λίγο, όμως ο Λουτσέσκου νομίζω πως έχει στοχεύσει ήδη το πότε θα τους χρησιμοποιήσει για να δει τι θα του φέρουν.

Έμειναν 22 παιχνίδια μέχρι τον Γενάρη και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να μην έχει απώλειες εντός Ελλάδας. Δεν έχει δοκιμαστεί σε ντέρμπι αλλά και αυτό θα συμβεί.

Αυτό που οφείλουμε να κατανοήσουμε όλοι, είναι πως υπάρχουν πολλά παιχνίδια παγίδες. Σήμερα πχ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Τετέι. Η ΑΕΚ χρειάστηκε ένα μεγάλο αμυντικό λάθος της Λειβαδιάς για να πάρει τρίποντο. Ο Ολυμπιακός στο 11 με 11 είχε σοβαρά θέματα.

Τον καθοριστικότερο ρόλο θα τον παίξει η προσήλωση και το κατά πόσο οι ομάδες θα μπαίνουν με την ίδια νοοτροπία σε όλα τα παιχνίδια. Ήδη ο ΠΑΟ είναι σε κρίση, επειδή δεν μπόρεσε να πλησιάσει έστω την εικόνα που είχε στα ευρωπαϊκά.