Το top-10 της αγωνιστικής με 4x4, derby, μύθους και ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…



Στο 96’ κράτησε το «απόλυτο» η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ έκανε το χειρότερο φετινό ματς της στο Turf Moor κόντρα στην Μπέρνλι - που έπαιξε ultra αμυντικά - και βρέθηκε στιγμές μακριά από την πρώτη απώλεια. Όμως η τύχη βοηθά τους δυνατούς, οι Reds πήραν πέναλτι για χέρι και στο 96’ ο Σαλάχ έγραψε το 0-1. Ο Αιγύπτιος βοήθησε την ομάδα του Άρνε Σλοτ να κάνει το 4x4 και ο ίδιος, φτάνοντας τα 249 γκολ έγινε ο 4ος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Salah from the spot to secure all three points on the road 🇪🇬👑 pic.twitter.com/sblw51Tacr — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2025



Τρελό φινάλε, τεράστια νίκη στο derby d’ Italia η Γιούβε!

Η Γιουβέντους του Ιγκόρ Τούντορ γενικά δυσκολεύεται να φτιάξει φάσεις αλλά κόντρα στην Ίντερ στο Τορίνο όλα πήγαν μέσα. Οι Bianconeri αν και βρέθηκαν να χάνουν, πήραν το ματς με 4-3 στο 91’ χάρη σε τηλεκατευθυνόμενο σουτ από τα 30 μέτρα από τον 19χρονο, Άντζιτς, κάνοντας έτσι το 3x3 στο ξεκίνημα της Serie A.

Iniziare la giornata nel modo giusto ✅



Guarda gli highlights di #JuveInter su YouTube 📺⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) September 14, 2025



Δεν καταλαβαίνουν τίποτα Ρεάλ και Μπαπέ

Αν και έπαιξε για περισσότερο από μια ώρα με παίκτη λιγότερο και είδε πέναλτι να καταλογίζεται σε βάρος της, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από το Σαν Σεμπαστιάν σε βάρος της Σοσιεδάδ (1-2) και έκανε το 4x4 στο ξεκίνημα της La Liga. Υπεύθυνος για τη σημαντική νίκη, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έβαλε το πρώτο και έδωσε έτοιμο το δεύτερο γκολ στον Αρντά Γκιουλέρ.



Η Μπάγερν δεν λυπάται ποτέ το Αμβούργο

Πως και πως περίμενε η Μπάγερν να ανέβει το Αμβούργο για να το διασύρει για ακόμα μια φορά. Οι Βαυαροί έφτασαν τα 55 γκολ στα τελευταία 10 ματς με τον συγκεκριμένο αντίπαλο και ξεκίνησαν με 3x3 την Bundesliga για το 2025-26. Οι Βαυαροί έχουν ήδη κατακτήσει το Super Cup Γερμανίας κόντρα στην Στουτγκάρδη και έχουν και μια νίκη στο Κύπελλο, οπότε σε όλες τις διοργανώσεις είναι στο 5x5.

In the last nine Bundesliga games Bayern Munich have hosted Hamburg, they have scored 55 goals and conceded three.



12.03.11: Bayern Munich 6-0 Hamburg

20.08.11: Bayern Munich 5-0 Hamburg

30.03.13: Bayern Munich 9-2 Hamburg

14.12.13: Bayern Munich 3-1 Hamburg

14.02.15: Bayern… pic.twitter.com/TDxCcEsMrw — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 13, 2025



Η Σίτι έβαλε στη θέση της την Γιουνάιτεντ!

Η Γιουνάιτεντ είχε βρεθεί πάνω από την Σίτι πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες όμως στη «μάχη» στο Etihad, το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποκατέστησαν την τάξη. Ο Νορβηγός έβαλε δύο στο 3-0 για την 4η αγωνιστική [το άλλο ο Φόντεν], επανέφερε τους Cityzens από πάνω στη βαθμολογία και χρειάζεται μόλις δύο ακόμα τέρματα για να ξεπεράσει τον Ρούνεϊ και να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο derby του Μάντσεστερ. Ντεμπούτο και φανταστικές επεμβάσεις έκανε με την Σίτι ο Τζίτζιο Ντοναρούμα.



Ξεκίνησε τρένο η Νάπολι, έγραψε ιστορία ο Κόντε

Η Νάπολι έκανε βόλτα στο Artemio Franchi με το 1-3 σε βάρος της Φιορεντίνα με τις μεταγραφές, Ντε Μπρόινε και Χόιλουντ να σκοράρουν. Οι Partenopei δείχνουν από νωρίς ότι είναι το φαβορί για το repeat και καθώς ξεκίνησαν με 3x3, ενώ ο προπονητής, Αντόνιο Κόντε, μπήκε στα βιβλία της ιστορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου.

550 - Antonio #Conte has won 550 points in 244 #SerieA games as manager: always considering the three points for a win, the #Napoli coach is the one who has taken the fewest games to reach this milestone. Recordman.#FiorentinaNapoli pic.twitter.com/uupjN5yb4N — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 13, 2025



Άρχισε τις 6άρες και χωρίς Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα είχε δώσει εκτός έδρας τα 3 πρώτα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα και τώρα επέστρεψε εντός, χωρίς πάντως αυτό να είναι το Camp Nou, αλλά το Estadi Johan Cruyff. Παρά το γεγονός αυτό και παρότι εκτός ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, οι παίκτες του Χάνζι Φλικ άρχισαν να διαλύουν αντιπάλους, όπως συνέβη με την Βαλένθια που έφυγε με το λιτό 6-0 στην πλάτη. Για τους Blaugrana από δύο γκολ πέτυχαν οι Φερμίν Λόπεθ, Ραφίνια, Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι.



Ο μύθος, Λούκα Μόντριτς, έγραψε ιστορία και στην Serie A

Η Μίλαν λογικά θα «πλήρωνε» το γεγονός ότι είχε 4 δοκάρια [Εστουπινιάν, Χιμένες 2, Ρίτσι] κόντρα στην Μπολόνια, όμως ευτυχώς για την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, είχε τον Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης, legend του αθλήματος με πλασέ στο 61’ πέτυχε το μοναδικό γκολ της συνάντησης και έγινε ο μεγαλύτερος μέσος που βρίσκει δίχτυα στη μεγάλη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

40 - Luka Modric (40 years and 5 days) is the oldest midfielder to score a goal in the history of #SerieA, beating the record set by Nils Liedholm, also with the Rossoneri (38 years and 169 days on March 26, 1961 against Inter). Mature. pic.twitter.com/C76631WUuV — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2025



Αδιανόητο 3-3 στο Βόλφσμπουργκ-Κολονία με 3 γκολ στις καθυστερήσεις

Δεν καλό νέο για τον δικό μας, Κουλιεράκη, ότι η ομάδα δέχθηκε 3 γκολ, όμως το Βόλφσμπουργκ - Κολονία ήταν χωρίς αμφιβολία ένα από τα ματς του ΣΚ. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 2-2 στο 91’, οι γηπεδούχοι έκαναν το 3-2 στο 99’ και το τελικό 3-3 διαμορφώθηκε στο… 104’ από τον Καμίνσκι, ο οποίος παίζει δανεικός στην Κολονία από την Βόλφσμπουργκ!

The scorer of FC Köln’s equaliser on 90+14’?



Jakub Kamiński, on loan from Wolfsburg. pic.twitter.com/0PdCxGhWlT — FotMob (@FotMob) September 13, 2025



Ανεπιθύμητα ιστορικά ρεκόρ για Βίκτορ Περέιρα και Ουνάι Έμερι

Τα ρεκόρ δεν είναι πάντα για καλό και αυτό το ξέρουν πολύ καλά πλέον Γουλβς και Άστον Βίλα. Οι Λύκοι, που έχουν στον πάγκο τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, Βίκτορ Περέιρα, έχασαν και τα 4 πρώτα ματς στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά σε 127 χρόνια ιστορίας, ενώ η Βίλα με τον Βάσκο στο τιμόνι, απέτυχε να βρει δίχτυα στα 4 πρώτα παιχνίδια, επίσης για πρώτη φορά από τη μέρα που ιδρύθηκε.