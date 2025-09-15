Πέλκας: «Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει ο ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια στην Εθνική»

Ο Δημήτρης Πέλκας πρωταγωνίστησε στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του ΟΦΗ, τονίζοντας την σημασία που είχε η νίκη για τον Δικέφαλο, ενώ δεν παράλειψε να αναφερθεί και στο Χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι με 0-3, δείξαμε καλύτερο πρόσωπο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Είμαι χαρούμενος που σκόραρα και που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι να κερδίζει η ομάδα.

To πιο σημαντικό ματς ήταν το σημερινό, έχουμε τώρα ένα ματς Κυπέλλου που πρέπει να το κερδίσουμε, κοιτάμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι θα χρειαστούν.

Για την Εθνική μπάσκετ: «Συγχαρητήρια στα παιδιά, μας κάνουν πραγματικά περήφανους, όσοι αγωνίζονται στην Εθνική μας κάνουν περήφανους. Πιστεύω ότι άξιζαν να πάνε και στον τελικό, πολλά συγχαρητήρια».