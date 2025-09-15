Οζντόεφ: «Κάναμε πολύ σπουδαία πράγματα»

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ (1-2), Μαγκομέντ Οζντόεφ τόνισε πως η ομάδα του έκανε πολύ σπουδαία πράγματα για να πάρουν τους τρεις βαθμούς και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Γενικά έχω κάνει πολύ καλά παιχνίδια στο παρελθόν. αλλά δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ, αλλά τι κάνει η ομάδα. Σήμερα καταφέραμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα και να πάρουμε τη νίκη και να παραμείνουμε στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο πρώτο ημίχρονο αποκτήσαμε προβάδισμα 0-2 που σε εκτός έδρας ματς είναι ελαφρώς εύθραυστο, γιατί μπορεί να δεχτείς γκολ και να μπει η πίεση σε σένα, όπως έγινε σήμερα.

Δεν κάναμε το 0-3, πιεστήκαμε μετά το γκολ που δεχτήκαμε. Δεν παίξαμε καλά σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, αλλά θα το αλλάξουμε αυτό. Θα το αναλύσουμε με τον προπονητή μας και θα είμαστε καλύτεροι και στα δύο ημίχρονα».