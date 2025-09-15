Μεϊτέ: «Όσα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς»

Ο Σουαλιό Μεϊτέ αποθέωσε την ομαδική δουλειά που γίνεται στον ΠΑΟΚ, μετά τη νέα νίκη του Δικεφάλου απέναντι στον ΟΦΗ (1-2) για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ήταν εκ των διακριθέντων της νίκης του Δικεφάλου απέναντι στον ΟΦΗ (1-2), με τον Γάλλο χαφ να μιλάει για την φυσική του κατάσταση που βελτιώνεται, αλλά και την ομαδική δουλειά που «βγαίνει» στο χορτάρι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην COSMOTE TV:



Για τον ρυθμό που αποκτά ο ίδιος και την αλλαγή ρυθμού του ΠΑΟΚ: «Νιώθω καλύτερα παιχνίδι με το παιχνίδι. Έχω παίξει αρκετά, αλλά όσα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, από εκεί πηγάζουν όλα. Σήμερα είμαι χαρούμενος για την ομάδα».

Για το τελευταίο κομμάτι που πιέστηκε ο ΠΑΟΚ: «Για μένα παίξαμε καλά σήμερα. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε παραπάνω, αλλά δεν τα καταφέραμε, Με το γκολ ο ΟΦΗ πήρε αυτοπεποίθηση, μπορούσε να λήξει και 2-2».